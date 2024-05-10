Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон”, – йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра.

За словами очільника ОВА, угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.

“Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки. Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільних беззбройних людях”, – наголосив він.