Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він пубілкує звіт по громадах.
“9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.
12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку”, — написав очільник ОВА.
- Зеленський розповів про наступ російських сил у Харківській області
- Reuters: РФ намагається створити буферну зону на Харківщині, відкинувши ЗСУ на 10 км від кордону
- Росіяни активізувалися на Харківщині: ворог атакує Вовчанськ