58-річна американська артистка Синтія Ніксон вийшла у світ у сукні українського бренду. Світлини зірка культового серіалу “Секс і місто” виклала в Instagram.

Вона напередодні відвідала заходу від благодійної організації New York Women`s Foundation, на якому її вшанували особливою відзнакою.

Виконавиця ролі Міранди Гоббс показала червону трикотажну сукню з бежовим подолом і високою горловиною, яка увійшла до колекції BEVZA Pre-Fall — 2023. Вона взула чорні туфлі.

Синтія Ніксон

Свій образ п’ятиразова номінантка на премію “Золотий глобус” прикрасила сережками та довгим ланцюжком із підвіскою.

Це не єдина річ від Світлани Бевзи, яку носить актриса. Раніше вона показувала сережки у формі золотого яйця з колекції осінь-зима — 2023-2024.