Про це прездиент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

За словами українського лідера, він обговорив зі словацькою колегою ситуацію на фронті. Зокрема, він згадав спробу росіян розширити наступ на сході – у Донецькій та Харківській областях.

Також під час переговорів державні лідери порушували питання потреб України, включно із озброєнням, щоб “зірвати плани росіян”.

“Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання”, – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна вдячна кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передачі зброї.