Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що робота з ЄС та партнерами у напрямку енергетичної стійкості продовжується.
Сьогодні на порядку денному стояло ухвалення рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми.
За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.
“Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту”, – зазначив Шмигаль.
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