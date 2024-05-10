Сьогодні, 10 травня, Кабінет Міністрів України на черговому засіданні ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову нашої енергосистеми.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що робота з ЄС та партнерами у напрямку енергетичної стійкості продовжується.

Сьогодні на порядку денному стояло ухвалення рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми.

За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

“Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту”, – зазначив Шмигаль.