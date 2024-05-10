Про це повідомила пресслужба ВАКС.

“Слідчий суддя підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у справі та здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Ім’я нардепа ВАКС не називає, але видання “Лівий берег” стверджує, що це народний депутат від “Слуги народу” Андрій Клочко.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного – до 10.07.2024.