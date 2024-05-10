Про це повідомляє Львівська митниця.

За інформацією польської сторони, сьогодні, 10 травня, з 09.00 до 16.00 перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів» буде проходити одноденний страйк на вантажних напрямках: вʼїзд та виїзд з України.

На пасажирському напрямку автомобілі та автобуси будуть переміщатися безперешкодно.

З кінця квітня ситуація на польсько-українському кордоні змінилася на краще. Великі акції протестувальників припинилися. 20 квітня фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктами пропуску “Шегині-Медика” та “Краківець-Корчова”. 22 квітня польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску “Дорогуськ – Ягодин”