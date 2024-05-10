Минулого місяця Ріші Сунак викликав негативну реакцію світу моди, коли прийшов на інтерв’ю в кросівках Adidas Samba, що призвело до звинувачень у тому, що він зруйнував довіру до взуття.

“Тепер вибір прем’єр-міністра також, схоже, завдав ударів по продажу, і витрати на культові кросівки впали через кілька тижнів після появи пана Сунака”, — пише видання.

Дані платіжного додатка Klarna вказубть, як йдеться в матеріалі, що продажі Adidas Samba у Британії впали на 11 відсотків у квітні проти попереднього місяця.

Сунак був взутий у білі кросівки Samba під час інтерв’ю в Instagram з фінансовою інфлюенсеркою Ебігейл Фостер 4 квітня.

Журналісти порівнюють, що загальний обсяг продажів кросівок Adidas у квітні зріс на 11% завдяки збільшенню закупівель кросівок Adidas Sam Smith на 13%.

У квітні продажі кросівок Adidas Gazelle лідера Лейбористської партії Кіра Стармера зросли на 34 відсотки.

Однак партійний очільник не був зображений у блакитній парі Gazelles до кінця квітня, тому навряд чи це мало “значний” вплив на продажі за місяць, припускає The Telegraph.