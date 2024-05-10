З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через інтенсивні обстріли з боку російської армії.

Про це у коментарі “Громадському радіо” сказав голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

“Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів”, — розповів очільник МВА.

Евакуація відбувається тому, що наразі російська армія масовано обстрілює місто.

“Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють”, – пояснив Гамбарашвілі.

Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів російськими окупантами Вовчанська поки немає, але є інформація про масовані руйнування.