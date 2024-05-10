Про це у коментарі “Громадському радіо” сказав голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.
Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.
“Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів”, — розповів очільник МВА.
Евакуація відбувається тому, що наразі російська армія масовано обстрілює місто.
“Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють”, – пояснив Гамбарашвілі.
Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів російськими окупантами Вовчанська поки немає, але є інформація про масовані руйнування.
- Росіяни активізувалися на Харківщині: ворог атакує Вовчанськ
- Росіяни, ймовірно, спробують атакувати околиці Харкова в середині травня, — командир “Кракена” Нємічев
- Росія формує війська для наступу на Харків, але не зможе захопити місто, — ISW