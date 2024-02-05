Протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності Служби безпеки України.

За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Bihus.Info». Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Водночас Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.

Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи.

Вважаємо, що незалежні медіа є невід’ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу.