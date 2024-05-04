Володимир Зеленський, Президент України, підкреслив, що Глобальний саміт миру відбудеться і буде успішним, незалежно від спроб його зірвати.

Про це повідомив Президент України у вечірньому зверненні.

“Ми маємо всі пам’ятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії”, – підкреслив Президент.

Він висловив подяку всім, хто працює у команді нашої держави – “в моїй команді і в командах держав-партнерів, – хто цими днями вже працює, щоб у червні ми всі – усі країни світу, які цінують життя, – досягли дійсно важливого політичного результату”.

Глобальний саміт миру – міжнародна зустріч, яка відбудеться у Швейцарії на рівні лідерів країн-учасників Української формули миру 15-16 червня.

“Глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, як би його не намагалися зірвати. Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів”, – наостанок зауважив Зеленський.