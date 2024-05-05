Про це він заявив в інтервʼю для La Tribune.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив підтримку оновлення економічних відносин з Китаєм перед приїздом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Парижа. Термін “аджорнаменто” (італ. aggiornamento – оновлення), введений Католицькою церквою, означає адаптацію до актуальних умов. Макрон пояснив, що перегляд економічної політики є необхідним у зв’язку з радикальними змінами в глобальній ситуації.

“Ми хочемо добитися взаємності обміну та враховувати елементи нашої економічної безпеки. У Європі ми не одностайні в цьому питанні, бо деякі країни все ще розглядають Китай як ринок можливостей. Я ж закликаю до аджорнаменто, тому що Китай має надлишкові потужності у багатьох галузях і масово експортує до Європи”, – сказав президент Франції.

Він додав, що необхідно пам’ятати, як протягом останніх 15-20 років у Франції склалась ситуація, коли Європа була виробником багатьох товарів, користувалася автомобілями, мала доступну енергію (російський газ), продуктивний гінтерланд (Центральна та Східна Європа), ринки збуту (Китай) та геополітичну підтримку (США). Однак, російський газ більше не є доступним. За винятком деяких предметів розкоші, китайський ринок більше не є ринком збуту для європейської продукції. Що стосується США, то вони мають свої пріоритети, які спрямовані на себе та Китай.

“Щоб було зрозуміло: я не пропоную відмежуватися від Китаю. Проте я вважаю, що нам треба краще захищати нашу національну безпеку, наш суверенітет, знизити ризики в частині наших ланцюгів постачання й бути набагато реалістичнішими у захисті наших інтересів”, – наостанок додав він.

Макрон також наголосив, що економіка Франції знаходиться в кращій ситуації, ніж у деяких інших європейських країн, тому її голос має особливу вагу.