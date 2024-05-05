Про це пише ВМС ЗС України

в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.

В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою кораблі не здійснювали.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)