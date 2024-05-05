Про це пише ВМС ЗС України
В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою кораблі не здійснювали.
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