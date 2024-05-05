Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24

Повідомляє Генштаб на сторінці в Facebook.

особового складу / personnel ‒ близько/ about 474260 (+860) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7375 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 14179 (+18) од,

артилерійських систем / artillery systems – 12212 (+21) од,

РСЗВ / MLRS – 1057 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 790 (+2) од,

літаків / aircraft – 349 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9636 (+25),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2147 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16418 (+37) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2002 (+4)

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються