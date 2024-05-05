Штефан Еверс, сенатор з фінансів Берліна, пропонує безкоштовно передати зацікавленим особам ділянку з колишньою віллою Йозефа Геббельса, нацистського міністра пропаганди, у Вандліці.

Про це сповістило Spiegel.

Проте наразі жоден муніципалітет Вандліца, ні земля Бранденбург, ні федеральний уряд не виявили зацікавленості у такій пропозиції.

«Я пропоную будь-кому, хто хотів би взяти на себе цю ділянку, отримати її в подарунок від землі Берлін», – все одно заявляє він в парламенті.

Мер Вандліца вважає, що ця ділянка площею близько 17 гектарів є недоречною і шкідливою, оскільки приватні особи, які володіють нею, можуть використовувати її в ідеологічних цілях. Заміський будинок, побудований Геббельсом, не використовується і перебуває в занедбаному стані протягом більш як двох десятиліть.

Протягом певного часу союзники використовували приміщення як військовий шпиталь. У 1946 році радянська влада передала об’єкт Вільній німецькій молоді, яка заснувала там молодіжну академію.

Еверс також вважає, що будівлю можуть знести, оскільки її догляд і охорона потребують значних витрат.