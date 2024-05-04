Сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей був запущений Міністерством оборони України. На цьому сайті доступний онлайн-калькулятор, який дозволяє розрахувати грошове забезпечення бійців ЗСУ.

Міноборони інформує про це на сторінці Facebook.

На новому сайті користувачі зможуть розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ за допомогою онлайн-калькулятора.

Крім того, на платформі можна отримати інформацію щодо: порядку нарахування та виплат грошового забезпечення, одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця, а також інших соціальних гарантій, які надаються військовослужбовцям та членам їх сімей.

Раніше стало відомо про вартість утримання одного бійця Збройних Сил України без зброї складає 1,2 мільйона гривень (близько 30 тисяч доларів).

Вартість мобілізаційної кампанії Києва, спрямованої на посилення виснажених військових підрозділів, залежатиме від щомісячного призову, фактору надходження допомоги та рішень щодо ротації.