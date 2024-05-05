Ворог завдав загалом 5х ракетних та 69х авіаційних ударів, 74х ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Про це інформує Генштаб.

Під артилерійський обстріл потрапили понад 110х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сокири Волинь та Полісся: без суттєвих змін.

Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник зберігає військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворожі війська ведуть підривну діяльність, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрожу сокири.

Куп’янська вісь: українські війська відбили 12 атак у околицях Синьківки, Піщане, Кислівки (Харківська область), Стельмахівки та Берестове (Луганська область).

Лиманська вісь: 9х атак противника було відбито на околицях Серебрянського лісництва (Луганська область) та Терни (Донецька область).

Вісь Бахмут: українські війська відбили 12х атак у околицях Білохорівки (Луганська область), Спірне, Роздолівка, Новий та півдні Іванівки (Донецька область).

Вісь Авдіївка: українські захисники відбили 20 разів атак у околицях населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське (Донецька область).

Вісь Новопавлівська: Сили оборони України продовжують стримувати ворога у околицях Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне (Донецька область). Ворог зробив 16 разів спроб прорвати українську оборону в тій області.

Оріхівська вісь: противник завдав 5х атак по позиціях українських захисників в районах південь від Новодарівки, Старомайорське (Донецька область) та Роботине (Запорізька область).

Херсонська вісь: ворог не полишає свого наміру вивести українські війська з пластівців на лівому березі Дніпро. Наприклад, 4 травня противник спробував 10х невдалих атак на позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога по всій лінії зіткнення.