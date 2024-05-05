Про це міністр енергетики сказав в прямому ефірі.

На сьогоднішній день система є стабільною, але важливо розуміти, що ситуація досить складна. Щодо збитків, наразі мова йде про суму понад 1 млрд доларів. Однак атаки продовжуються, тому ці збитки будуть зростати.

За словами Галущенка, нинішня мета Росії – знищити маневрову генерацію електроенергії в Україні, яка дозволяє балансувати енергосистему.

Він припустив, що росіяни збільшили атаки на енергетику через те, що українська економіка почала відновлюватися.

“Також є інші фактори. Саміт миру, я думаю, є однією з причин”, – сказав міністр.

Галущенко також додав, що зараз завдяки сприятливим погодним умовам вдається балансувати енергосистему за рахунок сонячної та вітрової генерації. Проте, зимою це буде складно.