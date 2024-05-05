Від рук окупантів загинули троє мирних жителів Донеччини, ще двоє травмовані.

Про це повідомила Національна поліція України.

За добу поліція зафіксувала 1849 обстрілів з боку російських військ. Ворог застосував проти цивільних авіацію, РСЗВ, артилерію.

Під ударом були 9 населених пунктів: міста Дружківка, Курахове, Покровськ, Часів Яр, селище Велика Новосілка, села Дружба, Новий Комар, Новоселівка Перша, Тарасівка.

Пошкоджено 40 цивільних об’єктів – 25 житлових будинків, заклади освіти, гараж, автотранспорт, критична інфраструктура.

Армія рф обстріляла Дружківку – вбила чоловіка, пошкодила 12 приватних осель, гараж, автомобіль, перебила газопровід та електрику. Тип зброї, з якої завдано удару, встановлюється.

Нічний удар росії по Покровську забрав життя двох цивільних осіб, пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

З РСЗВ «Град» загарбники накрили Часів Яр. Двоє жителів зазнали поранень, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, навчальний заклад.

Дві керовані авіабомби «КАБ-500» окупанти скинули на Тарасівку – знищили школу.

Крім того, на ранок 5 травня ворог поцілив авіабомбою «КАБ-250» по Новогродівці. По Українську росіяни вдарили з артилерії – пошкодили заклад освіти, котельню, спортмайданчик. В обох випадках попередньо – без постраждалих.

“Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години та не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто. Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням – скористайтеся шансом вберегти своє життя”, – наголошують правоохоронні органи.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 120 людей, з них 8 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 159 525 осіб, серед них 18 822 – діти, 6 506 – люди з інвалідністю.