Про це інформує The Guardian.
Зазначено, що понад 69 тисяч осіб були примушені залишити свої будинки, щоб уникнути штормів та повеней.
Міжнародний аеропорт у місті Порту-Алегрі призупинив всі рейси на невизначений термін.
Очікується, що протягом наступних 36 годин у північних і північно-східних регіонах штату продовжуватиме йти дощ, але кількість опадів зменшиться.
“Рівень води в річках має залишатися високим протягом кількох днів”, — сказав губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте.
Раніше стало відомо, що кліматичний феномен Ель-Ніньо впливає на погоду в Південній Америці. Ель-Ніньо є періодичною природною подією, яка призводить до нагрівання поверхневих вод в екваторіально-тихоокеанському регіоні. У Бразилії Ель-Ніньо історично спричиняв посуху на півночі та інтенсивні опади на півдні.
Цього року наслідки Ель-Ніньо особливо відчутні через посуху в Амазонії. Вчені стверджують, що екстремальна погода стає все більш поширеною через зміни клімату, які спричинені людиною.
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