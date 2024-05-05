Повені на півдні Бразилії у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул призвели до загибелі щонайменше 57 людей, ще 67 вважаються зниклими безвісти.

Про це інформує The Guardian.

Зазначено, що понад 69 тисяч осіб були примушені залишити свої будинки, щоб уникнути штормів та повеней.

Міжнародний аеропорт у місті Порту-Алегрі призупинив всі рейси на невизначений термін.

Очікується, що протягом наступних 36 годин у північних і північно-східних регіонах штату продовжуватиме йти дощ, але кількість опадів зменшиться.

“Рівень води в річках має залишатися високим протягом кількох днів”, — сказав губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте.

Раніше стало відомо, що кліматичний феномен Ель-Ніньо впливає на погоду в Південній Америці. Ель-Ніньо є періодичною природною подією, яка призводить до нагрівання поверхневих вод в екваторіально-тихоокеанському регіоні. У Бразилії Ель-Ніньо історично спричиняв посуху на півночі та інтенсивні опади на півдні.

Цього року наслідки Ель-Ніньо особливо відчутні через посуху в Амазонії. Вчені стверджують, що екстремальна погода стає все більш поширеною через зміни клімату, які спричинені людиною.