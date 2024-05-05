Доставлений вогонь називають благодатним, оскільки, за повір'ям, він запалюється сам по собі, а також не обпалює в перші 30 хвилин.

Про це повідомила ДПСУ.

Опівночі скаути доставили його до пункту пропуску “Старокозаче” на українсько-молдовському кордоні. Капелани та прикордонники Південного регіонального управління зустріли його з вогнем із Єрусалима. У прикордонному відомстві привітали українців з Великоднем і побажали миру та здоров’я.

Напередодні відбулося «сходження» Благодатного вогню в храмі над Гробом Господнім, яке відбувається протягом століть із року в рік і на яке чекають тисячі паломників з усього світу.

Обряд “сходження”, який насправді є освяченням Благодатного вогню, відбувається у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього під керівництвом Єрусалимського Патріарха. Після цього християни розносять вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.