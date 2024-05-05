Привітання Президент виклав в Telegram-канал.

“Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть”, – наголосив Зеленський.

Водночас Сирський також прокоментував свято й привітав українців.

“Після найтемнішої ночі приходить день”, – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський побажав українським воїнам міцного здоров’я, стійкості, сили та мужності. Під час відвідування храмів у цей святковий день, він також закликав українців згадати у молитвах кожного українського воїна, який зараз захищає нашу країну від російських загарбників, ризикуючи своїм здоров’ям і життям.

“Хочу насамперед привітати зі святом Воскресіння Христового всіх українських військовослужбовців, які нині не можуть розділити радість цього святкового дня зі своєю родиною, бо нині вони воюють зворогом на передовій. Особливі мої слова подяки та підтримки українським захисникам і захисницям, які у цей святковий день бережуть спокій всієї України”, – йдеться у привітанні.