В центрі Ужгорода військовий, який перебуває на реабілітації, зірвав з бійця шеврони, стверджуючи, що той перебував у нетверезому стані.

Про це повідомив журналіст в своєму Telegram-каналі.

У п’ятницю, 3 травня, на площі Шандора Петефі в Ужгороді сталася подія. За даними, особа у цивільному одязі зірвала з військовослужбовця шеврони і кинула їх на землю. Зазначено, що військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп‘яніння. Журналіст підкреслив, що деталі інциденту мають бути розслідувані поліцією та військовою службою правопорядку, оскільки відеоролик може бути вирваний з контексту загальної ситуації.

Згодом журналіст додав, чоловік, що зривав шеврони із військового – теж військовослужбовець, який наразі проходить реабілітацію після поранення.

“Його обурило, що військовий, який був у формі – у стані алкогольного спʼяніння і цим соромить ЗСУ. Саме тому він зірвав з нього шеврони. Чоловік у синій куртці на відео – цивільний”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Межа повідомила про інцидент у місті Виноградів на Закарпатті, де виник конфлікт між військовозобов’язаними та військкомами, який призвів до виклику поліції на місце події. За інформацією правоохоронців, ввечері 3 травня біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували громадський порядок та вчиняли хуліганські дії.