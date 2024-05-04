Допомога Україні: 9 автомобілів швидкої допомоги були доставлені на Львівщину Французьким фондом Aide Médicale&Caritative France-Ukrainе та Всеукраїнською радою реанімації.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про це на сторінці в Facebook.

“У Світлу суботу маємо світлу новину з Франції. Сьогодні Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе і Всеукраїнська рада реанімації доправили на Львівщину 9 автомобілів швидкої допомоги. Передали їх для потреб бригад «екстренки», військових медичних підрозділів та команд розмінування ДСНС”, – пише Козицький.

Відомо, що було передано автомобілі для потреб бригад екстреної медичної допомоги, військових медичних підрозділів та команд розмінування ДСНС. Ці автомобілі будуть використовуватися на Харківщині, Полтавщині і Дніпропетровщині.

Зауважено, що передача автомобілів відбулася в рамках Меморандуму про співпрацю, який був підписаний минулої весни між Львівською обласною військовою адміністрацією та Всеукраїнською радою реанімації. За словами Козицького, цей договір має конкретні позитивні результати.

Це включає понад 20 реанімаційних автомобілів, які використовуються нашими бойовими медиками, а також симуляційний центр з сучасним обладнанням, що базується на Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького – ЛНМУ, де українські медики вдосконалюють свої навички, а також сприяють обміну досвідом між українськими та французькими лікарями. Також було передано десятки тонн гуманітарної допомоги, зокрема медикаментів.