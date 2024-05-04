За 4 травня РФ здійснила обстріли та атаки дронами по всій Україні. Є постраждалі та загиблі.

Стало відомо про наймасованіші атаки на території України за суботу 4 травня.

По Дружківці росіяни ударили ракетою — вбили 46-річного чоловіка. Зруйновано будинок і автомобіль, пошкоджено 11 будинків і лінії електропередач. Під вогонь «Градів» потрапив Часів Яр — 2 людини поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки і складське приміщення.

“Росіяни не припиняють обстрілів Донеччини — залишатися тут небезпечно”, – заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

До шести осіб збільшилася кількість постраждалих від російського ракетного удару по Харкову. Серед них – четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі мають вибухові поранення. Усі – працівники підприємства.

“Поруч із підприємством є загорання приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд”, – заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті обстрілу росіян у Нікополі Дніпропетровської області, поранено 57-річну жінку.

“Упродовж дня ворог обстрілював Нікополь. По місту поцілив з артилерії та дронами-камікадзе. Постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі у двох домоволодіннях. Вогонь знищив гараж і авто. Пошкодив приватний будинок і господарську споруду. Полум’я рятувальники вгамували”, – написав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.