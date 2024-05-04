Сьогодні в Анкарі відбувся благодійний Великодній ярмарок, з якого частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Україні та українцям, які постраждали від війни.

Про це повідомило Посольство України в Туреччині.

“Ми зібралися тут напередодні Великодня, аби освятити паски та згадати всіх, хто в Україні також святить паски сьогодні й захищає Батьківщину. Сьогодні дуже особливий день: сонце, що вийшло з-за хмар, показує, що Господь з нами, він допомагає вистояти у страшній війні, ми ж не повинні забувати про його воскресіння, про завтрашній день – Великдень, який приніс радість на Землю, приніс нову віру, віру в перемогу. Для нас це також віра в те, що як воскрес Ісус Христос, так і воскресне Україна”, – сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

На заході, організованому Українською спілкою в Анкарі, священник Вселенського патріархату прочитав молитву, передав громаді вітання від Його Всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія та освятив великодні кошики. Також на ярмарку можна було придбати різноманітні великодні смаколики, такі як паски, крашанки та писанки, а також інші домашні вироби, сувеніри, картини та художні вироби відомої художниці Анни Полат, представниці української діаспори в Анкарі. Також були присутні живі квіти та книги українських авторів, а також переклади зарубіжних книг українською мовою.

Частина коштів, зібраних під час ярмарку, буде використана для надання допомоги Україні та українцям, які постраждали від війни.

У рамках заходу відбувся святковий концерт, на якому виступили учні української суботньої школи, учасники танцювального колективу “Квіти України”, студії вокального співу, що діють при Українській спілці в Анкарі, а також представники української громади в Анкарі.

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав вірян з Великоднем та підкреслив, що Воскресіння Христа є натхненням для боротьби з присутністю зла та його наслідками у світі.