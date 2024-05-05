Під час публічного заходу Король Чарльз III та його племінниця Зара Тіндолл порушили королівський протокол, обійнявшись.

Про це пише New York Post

На королівському Віндзорському кінному шоу в Беркширі 42-річна Зара обійняла 75-річного монарха, порушивши таким чином суворий протокол королівської родини. Чарльз усміхався під час цього інциденту. Це була третя поява Чарльза на Віндзорському кінному шоу після його повернення до виконання королівських обов’язків.

У лютому повідомлялося, що під час операції з видалення збільшеної передміхурової залози у Чарльза виявили рак, проте Букінгемський палац уточнив, що це був не рак простати. Наприкінці квітня було оголошено, що король незабаром повернеться до виконання державних обов’язків після проходження лікування та відновлення.

У червні король і королева прийматимуть імператора Японії, який прибуде з державним візитом до Лондона за запрошенням британського уряду.

В королівській родині існує чимало правил та застережень, починаючи з того, що можна їсти на вечерю, закінчуючи тим, що роздавати автографи членам родини заборонено.