Згідно з інформацією від бельгійського підрозділу морської безпеки (CMB), протягом останніх шести місяців у Північному морі було виявлено п'ять цивільних суден, які можуть мати зв'язок з активностями шпигунства.

Про це пише Belga.

У повідомленні йдеться, що за останні шість місяців щонайменше п’ять невійськових суден пройшли у Північному морі біля бельгійського узбережжя, їх бельгійські служби безпеки підозрюють у шпигунстві.

“Сьогодні виявити шпигунство важче, ніж у минулому: там, де раніше використовувалися здебільшого науково-дослідні або військові кораблі, тепер ми помічаємо, що невійськові кораблі використовуються частіше. Це, наприклад, торговельні судна, але вони також можуть бути рибальськими”, – сказав Томас Де Шпігелере.

Бельгійські служби безпеки активно спостерігають за російською судноплавною компанією Norebo, яка спеціалізується на рибальстві. Ця компанія володіє понад 40 суднами, які займаються ловом тріски та сайри в Норвезькому, Баренцовому морях та Тихому океані. Один з їх суден, Taurus, було помічене виконанням підозрілих дій наприкінці 2022 року, коли воно здійснювало “незвичайні маневри”, що збіглися з активністю підводних човнів флоту США.

Один з прикладів такого судна – “Капітан Соколов”, яке було помічено декілька разів у Північному морі біля бельгійського узбережжя. Зазначається, що цей корабель має багато технологій на борту і може використовуватися як для риболовлі, так і, можливо, для шпигунської діяльності.

У Бельгії було зафіксовано кілька спроб втручання Росії у внутрішні справи країни. Протягом декількох місяців було депортовано десятки російських шпигунів, які працювали в Бельгії під дипломатичним покриттям.