На півдні України російська армія почала активніше проводити штурми: основні напади відбуваються в районі Роботиного Запорізької області, Кринок та острова Нестрига.

Про це зазначив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук

На південному напрямку ситуація відносно стабільна, але вчора, 4 травня, було помітно більше спроб штурму – 19. За його словами, зранку 5 травня вже відбулося шість спроб штурму.

“Зазвичай цей показник трошки нижчій. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили так само здобути чергових “перемог” до свят. Але всі вони були зупинені, ворог з втратами відійшов. Але, все-таки, така активність була помітна”, – проінформував речник.

Плетенчук зауважив, що переважно вороги штурмують Херсонський напрямок, зокрема Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів, а також Роботине Запорізької області, де росіяни також докладають зусиль, щоб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій. Кілька спроб штурму було також в районі острова Нестрига.

Раніше стало відомо, що під артилерійський обстріл потрапили понад 110х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ворог завдав загалом 5х ракетних та 69х авіаційних ударів, 74х ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.