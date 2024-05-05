Планується мобілізація на окупованій частині Запорізької області російською владою. Це є частиною кампанії з русифікації та примусу населення прийняти нову владу.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії в соціальній мережі Х.

Так, у відомстві нагадали, що губернатор Запорізької області підписав розпорядження, в якому йдеться про те, що Росія готує необхідну інфраструктуру та заходи для проведення призову на військову службу в окупованих районах Запорізької області.

Аналітики зазначають, що це буде перший призов на цій тимчасово окупованій території з моменту її незаконної анексії у вересні 2022 року. Зазначається також, що у Мелітополі, найбільшому окупованому місті Запорізької області, залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них – етнічні росіяни, яким запропонували роботу в місті.

“Цілком ймовірно, що Росія розглядає цей захід як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому персоналі для підтримки своїх військових зусиль. Вплив указу, ймовірно, буде обмеженим з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя виїхала”, – кажуть у відомстві.

Відомо, що на підприємствах в так званій «ЛНР» скасовують нарахування зарплати тим, кого росіяни мобілізували на війну, бо життя таких військових нетривале.

“Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примушення населення прийняти російське управління. Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України”, – додають у підсумку.