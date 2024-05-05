Президент Франції пояснив причину своєї позиції щодо "стратегічної невизначеності" і розповів, як це може зупинити Росію від збільшення агресії.

Про це він заявив в інтервʼю La Tribune.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що нервова реакція Росії на його запропоновану ідею стратегічної невизначеності свідчить про те, що ця ідея працює. Прикладом такої стратегічної невизначеності є заяви французького президента про можливе відправлення військ в Україну.

“Стратегічна невизначеність означає не давати надто багато деталей”, – наголосив Макрон.

Він пояснив, що Росія як стратегічна держава перестала обмежувати свої дії – у лютому 2022 році вона проігнорувала міжнародне право, розпочала повномасштабну агресивну війну проти іншої суверенної держави та регулярно погрожує застосуванням ядерної зброї. Макрон вважає, що перед такою загрозою обмежувати самих себе, встановлюючи якісь червоні лінії, було б проявом слабкості.

“Навпаки, ми повинні прибрати усю визначеність, саме це створює здатність до стримування”, – додав президент Франції.

Він підкреслив, що на кону не лише майбутнє країни, але й безпека всієї Європи. Якщо Росія переможе, то безпека буде під загрозою не лише в Україні, але і в Румунії, Польщі, Литві та інших країнах.

Після інтерв’ю Макрона журналу The Economist, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков висловив обурення постійними заявами про можливе пряме втручання Франції у війну.

“Гарячкова реакція Росії свідчить, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей. Бо в іншому випадку це означатиме, що ми погоджуємося з відмовою від міжнародного порядку, заснованого на правилах, а отже, від миру та безпеки”, – наостанок сказав він.

Макрон вважає, що ці скарги лише підтверджують правильність позиції Франції.