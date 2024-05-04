DeepState повідомляє у Telegram.

“Ворог окупував Архангельське, піднявши свою ганчірку у багатоквартирній забудові”, – йдеться у повідомленні.

Також аналітики повідомили, що під час обіду були зафіксовані відеокадри ударів ЗСУ по терористах у посадках, розташованих східніше села Архангельське.

Раніше було відомо, що минулого тижня російські окупанти здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши три кілометри вглиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. Тепер же російські війська увійшли в село Архангельське і просунулися на село Сокіл. Наразі Архангельське окуповане.