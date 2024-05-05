Про це пише Novinky.

Близько 800 військовослужбовців американської армії та 350 чеських солдатів візьмуть участь у маневрах, які триватимуть близько 14 днів у Лібавському військовому окрузі. Головною метою заходу є перевірка здатності Чеської армії забезпечувати союзницькі підрозділи на території Чехії в широкомасштабних операціях, підтримувати зусилля союзників у розбудові обороноздатності в рамках Північно-Атлантичного альянсу.

Для цього залучатимуться сили і засоби армії ЧР або підвищуватиметься їх спроможність брати участь у повному процесі тактичного планування в міжнародному середовищі.

Військову техніку зі складів американської армії в Німеччині перекидали в Лібаву для навчань з середини квітня. Самі навчання триватимуть орієнтовно до передостаннього тижня травня, до початку червня буде вивезено обладнання.

Ці навчання є частиною найбільших маневрів армії США в Європі, які називаються Steadfast Defender-24 і є найбільшими за останні десятиліття. Протягом року в різних місцях Європи в навчаннях беруть участь понад 90 тисяч солдатів з усіх країн Альянсу.