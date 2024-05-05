Про це пише Генштаб.

У ніч на 5 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Райони пусків – Курська область (рф) та мис Чауда ( ТОТ українського Криму).