Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка дозволяє проводити операції з рядом російських банків для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року.

Згідно з ліцензією, виданою американським міністерством, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року, звертає увагу видання «Коммерсант».

Серед банків, які отримали цю ліцензію, знаходяться ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк, а також “Открытие”, Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк “Зеніт” і банк “Санкт-Петербург”.

Ліцензія передбачає, що трансакції з цими банками, що пов’язані з енергетикою, будуть дозволені, включаючи операції, пов’язані з видобутком, виробництвом, транспортуванням і купівлею різних енергоресурсів, таких як нафта, СПГ, вугілля тощо.