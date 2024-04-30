Згідно з ліцензією, виданою американським міністерством, заборона на операції знята до 1 листопада 2024 року, звертає увагу видання «Коммерсант».
Серед банків, які отримали цю ліцензію, знаходяться ВТБ, Центробанк, Сбербанк та Альфа-банк, а також “Открытие”, Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк “Зеніт” і банк “Санкт-Петербург”.
Ліцензія передбачає, що трансакції з цими банками, що пов’язані з енергетикою, будуть дозволені, включаючи операції, пов’язані з видобутком, виробництвом, транспортуванням і купівлею різних енергоресурсів, таких як нафта, СПГ, вугілля тощо.
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