Протягом останньої доби російські війська намагалися атакувати плацдарм на лівобережжі Херсонської області, де зосереджені українські захисники. Однак їхні спроби були безуспішними.

Про це в телемарафоні вранці 30 квітня повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Наразі ситуація ускладнена, бо “фактично морпіхи тримаються автономно, тому що між нами річка Дніпро і, звісно, логістика там дуже складна”.

“Як і ротація, як і евакуація, й інші питання. Однак вони продовжують утримувати свої позиції, попри силу противника, що переважає за кількістю. Закріпившись на цьому плацдармі, хлопці тримаються далі”, — наголосив Плетенчук.

Також було зазначено, що раніше російські війська двічі намагалися штурмувати острів Нестригу, але були відбиті.

“Це останній острів від Велетенського. Це район населеного пункту Велетенське та Кізомис. Недалеко від них. І фактично це останній острів перед гирлом річки, останній острів на правобережній частині. Тому, звісно, для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів, або від можливих ворожих виходів”, — додав Плетенчук.