У випадку, якщо Україна не отримає належної підтримки, імовірність розширення конфлікту на інші європейські держави, зокрема країни Балтії, є дуже високою.

Про це заявив колишній командувач об’єднаних військ НАТО Веслі Кларк в інтерв’ю NV.

“Якщо Україна впаде так само як впав Афганістан, через пів року або й менше буде криза у країнах Балтії. Литва, ймовірно, з Калінінградом і Польщею, а потім Латвія та Естонія залишаться ізольованими”, — зазначив генерал у відставці.

Кларк також відзначив, що Росія отримує підтримку від інших країн, таких як Китай, Північна Корея та Іран, і зосереджується на підвищенні своїх військових потужностей.

“Ідея про те, що Путіну потрібна пауза в бойових діях для того, щоб відновити свої збройні сили, може бути правдою, а може й не бути, і це дуже небезпечно, бо росіяни отримують підтримку від Китаю, Північної Кореї та Ірану. І вони також розбудовують системи для обходу санкцій, вони працюють 24 / 7 над своїм військово-промисловим комплексом”, — пояснив він.

За словами екскомандувача військ НАТО, якщо рік тому можна було сказати: “О, російські війська в жахливому стані. Путін хоче переговорів, щоб відновитися”. Тому потрібно бути обережними з припущеннями про стан російських військ, оскільки вони можуть бути більш готовими, ніж здавалося б на перший погляд.

“Російські війська та військові потужності РФ можуть бути не в такому поганому стані, як ви думаєте”, — додав Кларк.