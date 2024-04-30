Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері “Суспільне.Студія”.

“Не можна казати, що вони намагаються зайти щоденно, але з певною періодичністю і наразі найбільше їх фіксується по Сумському напрямку”, — повідомив він.

За словами Демченка, посилення оборонних можливостей та протидія спробам заходу російських диверсійно-розвідувальним групам — продовжується.

Він додав, що кількість обстрілів у Сумській, Харківській та Чернігівській області зменшилася, як поірвняти з березнем За квітень зафіксовано понад 2 900 обстрілів, у березні їх було більше 3 500

“Показник цього місяця аналогічний показнику лютого”, — сказав речник.