Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері “Суспільне.Студія”.
“Не можна казати, що вони намагаються зайти щоденно, але з певною періодичністю і наразі найбільше їх фіксується по Сумському напрямку”, — повідомив він.
За словами Демченка, посилення оборонних можливостей та протидія спробам заходу російських диверсійно-розвідувальним групам — продовжується.
Він додав, що кількість обстрілів у Сумській, Харківській та Чернігівській області зменшилася, як поірвняти з березнем За квітень зафіксовано понад 2 900 обстрілів, у березні їх було більше 3 500
“Показник цього місяця аналогічний показнику лютого”, — сказав речник.
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