Ізраїльські військові впевнені, що лідер ХАМАС Яхья Сінвар, ймовірний організатор терактів 7 жовтня, ховається в лабіринтовій мережі тунелів під південною частиною Гази.

Але він оточений живим щитом із заручників, призначених для того, щоб стримати операцію з його захоплення або вбивства, що зриває зусилля Ізраїлю знищити терористичну організацію та завершити війну, яка тривала понад чотири місяці.

Ізраїльська операція в Газі не може бути завершена, доки Сінвар не буде захоплений, убитий або більше не зможе керувати організацією, заявили в інтерв’ю нинішні та колишні ізраїльські чиновники.

Підкреслюючи необхідність усунення лідера терористів і ступінь, до якого війна залежить від успіху цієї місії, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху сказав на засіданні фракції своєї партії Лікуд на початку цього місяця:

«Ми вб’ємо керівництво ХАМАС. … Ми не повинні закінчувати війну до того часу».

Але визначити місцезнаходження Сінвара може бути не так складно, з тактичної чи політичної точки зору, як організувати військову операцію з його нейтралізації, не наражаючи на ризик багатьох заручників, які, як вважають, знаходяться поблизу, за словами представників Ізраїльської, Американської та інших західних служб безпеки та розвідки, які описали складне полювання на найбільш розшукувану людину Ізраїлю.

Багато з них говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію та операції.

Вважається, що Сінвар був захований у лабиринті тунелів під Хан-Юнісом, містом на півдні Гази, де він народився в 1962 році в родині, яка була вигнана з палестинського міста Мадждал, нинішнього Ашкелона, після Ізраїльської війни за незалежність 1948 року.

Офіційні особи США заявили, що вони погоджуються з оцінкою Ізраїлю, що Сінвар ховається десь під своїм рідним містом, і оточив себе заручниками, що є його основним страхуванням.

За словами офіційних осіб, 7 жовтня ХАМАС викрав понад 250 цивільних осіб і солдатів з Ізраїлю та вивіз їх до Гази.

ХАМАС звільнив понад 100 із них.

Близько 130 заручників залишаються в полоні, за оцінками, вони включають тіла близько двох десятків людей, які, на думку ізраїльської влади, загинули.

Близько півдюжини заручників, що залишилися, є американцями.

Протягом кількох місяців ізраїльські військові та служби безпеки наносили на карту величезну мережу тунелів під Газою, намагаючись зрозуміти ключові точки в мережі та знайти Сінвара.

Копітка робота виконується солдатами, які працюють усередині тунелів, які отримали інформацію, залишену бійцями ХАМАС, яка допомогла краще зрозуміти взаємопов’язану підземну систему.

Поки солдати рухалися тунелями, роззброюючи мін-пастки по дорозі, вони виявили адміністративні файли ХАМАС, комп’ютери та телефонні довідники, які вказують на різні «офіси» в мережі, повідомили чиновники.

Ізраїльські солдати також знайшли докази того, що Сінвар міг бути на крок попереду їх, заявив міністр оборони Йоав Галлант у публічному виступі на початку цього місяця.

За повідомленнями ізраїльської преси, солдати знайшли одяг Сінвара, записки, які він писав від руки, і навіть зубну щітку, якою він, можливо, користувався.