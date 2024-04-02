Про це пише «Опендатабот».
У 2024 році вже розглядають щонайменше 487 справ проти росії, із яких 310 порушені громадянами та 177 — бізнесом.
Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, а ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.
«Опендатабот» відзначає, що реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму. Проте громадяни з 2 квітня можуть подати заяву до Реєстру збитків для України, який відкрився у Гаазі.
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