Кількість таких справ стабільно зростає: у 2022 їх було 44, а у 2023 році — 262 рішення. За три місяці 2024 року до реєстру додалось 91 судове рішення щодо відшкодування рф збитків, спричинених війною.

Про це пише «Опендатабот».

У 2024 році вже розглядають щонайменше 487 справ проти росії, із яких 310 порушені громадянами та 177 — бізнесом.

Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, а ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.

«Опендатабот» відзначає, що реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму. Проте громадяни з 2 квітня можуть подати заяву до Реєстру збитків для України, який відкрився у Гаазі.