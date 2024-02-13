Працівники Львівської митниці спільно з Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби виявили на кордоні незадекларовані 34 системи Starlink на 1 млн грн.

Про це повідомила Львівська митниця.

Так, житель Чернівецької області їхав із Польщі через пункт пропуску «Шегині — Медика». Для проходження митного контролю він обрав смугу руху «червоний коридор», де вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник.

Під час огляду мікроавтобуса в багажному відділенні митники виявили системи Starlink, а також медобладнання торгових марок Visiometrics та AEONMED.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України).

Виявлені системи Starlink і медобладнання тимчасово вилучені.