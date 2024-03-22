На 22 березня були передані системи боротьби з безпілотниками, які стали доступними для українських сил.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви.

Військова підтримка, яку забезпечує Литва, охоплює різноманітне озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні апарати, антидрони, навчання солдатів, ремонт важкої техніки та інші види підтримки, які необхідні для забезпечення потреб оборони України.

Нагадуємо, що Литва виділила 35 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країн.