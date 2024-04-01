Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

“Зловмисниками виявилися жителі Кам’янського району. Вони у мережі представлялися волонтерами та нібито збирали гроші на допомогу та лікування українських військових. Гроші вони брали у валюті і під виглядом конвертування отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, після чого привласнювали гроші шляхом їх переведення на підконтрольні рахунки”, – йдеться у повідомленні.

У зловмисників провели обшуки та виявили і вилучили у них мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютери, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи. Також у них знайшли грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 800 тисяч гривень.

Після обшуків учасників організованої групи відправили під варту.

Прокурори Кам’янської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України).