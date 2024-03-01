Найбільша у світі мережа магазинів Zara готується відкрити магазини в Україні, закриті після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому.

Як повідомляє Financial Times, іспанська компанія Inditex, якій належитьZara, повідомила місцевим орендодавцям, що відкриття магазинів заплановане на початку квітня.

Видання зазначає, що Zara однією з останніх повертається в Україну.

Inditex планує знову відкрити 50 своїх магазинів. Рішення ухвалене через місяці, протягом яких українські ЗМІ та представники роздрібної торгівлі засипали його питаннями про те, коли він знову відкриється.

Ритейлери, ресторани та бари почали поступово відкриватися навесні 2022 року. H&M, яка мала до війни вісім магазинів в Україні, відновила свою роботу в листопаді 2023 року.

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, у тому числі бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року.

Відтоді компанія припинила постачати товари в Україну, але продовжувала платити податки та зарплату своїм 1000 українським співробітникам, хоча більшість із них перебувала вдома без роботи. Inditex зберегла договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розкрила, на яких умовах.

Спочатку в Україні відкриють 20 магазинів, у тому числі три аутлети Zara, у торгових центрах Києва. Загалом компанія відкриє в Україні 50 магазинів, але Inditex не може сказати, скільки часу займе цей процес.

Решта 34 магазини розташовані на півдня та сході України, де тривають бойові дії.