Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави обговорив із міністеркою оборони Нідерландів шляхи посилення української системи ППО, забезпечення наших захисників артилерією, бронетехнікою та БпЛА.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Кайса Оллонгрен відвідала місто Дніпро, де нідерландська делегація мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.

«Вдячні уряду Нідерландів на чолі з Прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливості фіксації у двосторонній безпековій угоді надання Україні військової допомоги на 2 млрд євро у 2024 році, а також потужний військовий блок.

Глава держави також додав, що Нідерланди відіграють провідну роль у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції. Зеленський висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.