З 2 квітня розпочне роботу Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією в Україні. Участь у ньому беруть 44 учасники з центром у Гаазі, Нідерландах.

Про це заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра розповіла в інтерв’ю Українському Радіо.

Зазначається, що на відміну від Реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, новий реєстр буде включати понад 40 категорій шкоди, включаючи тортури та сексуальне насилля.

Заяви на відшкодування можна буде подавати через платформу “Дії”. Реєстр необхідний для компенсації збитків від Росії, зокрема за рахунок заморожених активів РФ за кордоном.

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра пояснила, що український реєстр акумулює інформацію лише про майно, тоді як міжнародний реєстр буде базою даних щодо будь-якої шкоди, завданої в Україні українцям, іноземним громадянам, юридичним особам і державі Україна.

Вона вказала, що важливою є міжнародна визнаність реєстру, оскільки це потрібно для міжнародної відповідальності РФ за завдані збитки.

Це може сприяти відшкодуванню збитків з російських активів, які зараз заморожені в країнах світу, частковою сумою до 280 млрд доларів.

Однак навіть цього може бути недостатньо, оскільки загальні збитки від війни оцінюються близько в 500 мільярдів доларів, за даними Мін’юсту станом на 31 березня 2023 року.