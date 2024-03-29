Його кандидатуру розглядають в Офісі президента.

Цю інформацію підтвердили джерела Суспільного в ОП.

Напередодні президент Володимир Зелеснький заявив, що екссекретар РНБО Олексій Данілов “продовжить роботу на дипломатичному напрямку”.

Нагадаємо, що 29 березня Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України в Молдові.

Також 26 березня президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Натомість призначив главою РНБО Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки.