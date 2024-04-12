Інцидент трапився сьогодні, 12 квітня, на околиці Бобрового Кута.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

“За даними слідства, чоловік та жінка натрапили на міну біля річки. Внаслідок детонації чоловік отримав травматичну ампутацію ноги, жінка – осколкові поранення. Правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни”, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

“Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію ноги, жінка – осколкові поранення”, – підтвердили у прокуратурі.

Попередньо цивільні постраждали від протипіхотної міни.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.