Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
“За даними слідства, чоловік та жінка натрапили на міну біля річки. Внаслідок детонації чоловік отримав травматичну ампутацію ноги, жінка – осколкові поранення. Правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни”, – йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
“Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію ноги, жінка – осколкові поранення”, – підтвердили у прокуратурі.
Попередньо цивільні постраждали від протипіхотної міни.
Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.
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