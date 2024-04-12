12 квітня, за інформацією від Генерального штабу Збройних Сил України, на фронті зафіксовано 81 бойове зіткнення.

Про це ввечері 12 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом російське військо влаштувало 2 ракетних та 72 авіаційних удари, а також здійснило 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті така:

– На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

– На Сіверському та Слобожанському напрямках російське військо зберігає свою присутність. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Сумської та Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали понад 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської області.

– На Куп’янському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів в районах 15 населених пунктів Харківської області.

– На Лиманському напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.

– На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів, де військо РФ за підтримки авіації намагалося покращити тактичне положення. Також росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів Донецької області.

– На Авдіївському напрямку зафіксовано спроби прориву ворожих військ. Українські захисники відбили 16 атак.

– На Новопавлівському напрямку ситуація під контролем українських сил. Росіяни 19 разів намагалися прорвати оборону. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів РФ опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

– На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакувавпозиції українських захисників в районі Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Донецької Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

– На Херсонському напрямку спостерігається намагання противника витіснити українські підрозділи. Було 5 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.

Авіація Збройних Сил України провела удари по зосередженням військових сил та техніки противника. Підрозділи ракетних військ також завдали уражень по об’єктах протиповітряної оборони та станціях РЕБ.