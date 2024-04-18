Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на саміті лідерів ЄС у Брюсселі запропонував викупити системи ППО Patriot у країн, які їх мають і не хочуть передавати Україні.

Про це сказав Рютте, повідомляє The Guardian

Прем’єр Нідерландів наголосив, що потреба в наданні Україні Patriot є нагальною.

“Ми знаємо, що багато країн мають системи Patriot, але, можливо, вони не хочуть постачати їх напряму”, – йдеться у повідомленні. Ми можемо купити у них і доставити в Україну. Ми маємо гроші. Це дуже важливо“.

Варто зазаначити, що нідерландський уряд у весняному перегляді бюджету, опублікованому 15 квітня, підтвердив наміри збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні на найближчі роки.